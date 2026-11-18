Хегсет: США и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере обороны

США и Венесуэла будут сотрудничать в сфере обороны, заявил Хегсет Хегсет: США и Венесуэла договорились о сотрудничестве в сфере обороны

Москва18 ноя Вести.Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Его встречу в Каракасе с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес транслировали местные телеканалы.

Мы признательны за возможность подписать сегодня соглашение [с Венесуэлой] об укреплении партнерства в сфере обороны. Мы рассчитываем на наращивание взаимодействия сказал шеф Пентагона

Ранее сообщалось, что США за первые девять месяцев 2026 года получили более 12 млрд долларов от экспорта венесуэльской нефти и природных ресурсов.