Власти Венесуэлы официально разрешили работу Starlink в стране Власти Венесуэлы разрешили развернуть в стране систему Starlink

Москва10 окт Вести.Власти Венесуэлы разрешили компании SpaceX VZ, S.C​​​.A. предоставлять в стране услуги спутникового интернета с помощью системы Starlink, сообщает министерство народной власти по вопросам коммуникации и информации Венесуэлы.

Эта мера юридически разрешает предоставление услуги спутникового интернета бренда Starlink на всей национальной территории, что позволит осуществлять официальную деятельность с местонахождением и контролем в стране отмечает министерство

Компания SpaceX VZ получила общее разрешение и семь генеральных концессий в диапазоне Ku.

Решение принято в рамках политики уполномоченного президента Венесуэлы Делси Родригес по расширению доступа населения к технологиям и обеспечению права граждан на связь.

Система Starlink не работала в Венесуэле в полной мере, особенно после разрушительного землетрясения 24 июня, серьезно повредившего наземную инфраструктуру связи в штате Ла-Гуайра.