США разрешили SpaceX разместить на орбите миллион вычислительных модулей США разрешили SpaceX вывести на орбиту миллион спутников для data-центров

Москва25 ноя Вести.Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила компании SpaceX официальное разрешение на запуск до одного миллиона спутников, предназначенных для развертывания центров обработки данных на околоземной орбите. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.

Регулятор подчеркнул, что подобное решение принимается в истории США впервые.

Новая спутниковая группировка, получившая название Starmind, призвана покрыть увеличивающийся спрос на вычислительные мощности, необходимые для прогресса в сфере искусственного интеллекта.

В комиссии отметили, что воплощение проекта в жизнь станет шагом к освоению энергетического потенциала Солнца, что соответствует второму уровню технологического развития по шкале цивилизаций советского ученого Николая Кардашева.

В ведомстве добавили, что продолжают изучение аналогичных заявок от других участников рынка и планируют вынести по ним решения в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что SpaceX впервые смогла поймать корабль Starship после полета.