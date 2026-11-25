Москва25 нояВести.Федеральная комиссия по связи США (FCC) предоставила компании SpaceX официальное разрешение на запуск до одного миллиона спутников, предназначенных для развертывания центров обработки данных на околоземной орбите. Об этом сообщается в официальном заявлении ведомства.
Регулятор подчеркнул, что подобное решение принимается в истории США впервые.
Новая спутниковая группировка, получившая название Starmind, призвана покрыть увеличивающийся спрос на вычислительные мощности, необходимые для прогресса в сфере искусственного интеллекта.
В комиссии отметили, что воплощение проекта в жизнь станет шагом к освоению энергетического потенциала Солнца, что соответствует второму уровню технологического развития по шкале цивилизаций советского ученого Николая Кардашева.
В ведомстве добавили, что продолжают изучение аналогичных заявок от других участников рынка и планируют вынести по ним решения в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что SpaceX впервые смогла поймать корабль Starship после полета.