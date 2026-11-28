Сикорский допустил ухудшение ситуации в Киеве в случае разрушения мостов

Сикорский допустил ухудшение ситуации в Киеве при разрушении мостов Сикорский допустил ухудшение ситуации в Киеве в случае разрушения мостов

Москва28 ноя Вести.В случае, если мосты в Киеве будут разрушены, ситуация в городе может ухудшиться. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире YouTube-канала Tezar WP.

Если им удастся разрушить мосты, у города возникнет проблема заявил он

В начале сентября член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская посоветовала жителям Киева покинуть украинскую столицу, а если это невозможно, то запастись дровами и сделать бытовые запасы.