Москва28 нояВести.В случае, если мосты в Киеве будут разрушены, ситуация в городе может ухудшиться. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире YouTube-канала Tezar WP.
Если им удастся разрушить мосты, у города возникнет проблемазаявил он
В начале сентября член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская посоветовала жителям Киева покинуть украинскую столицу, а если это невозможно, то запастись дровами и сделать бытовые запасы.