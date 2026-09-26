Развожаев: 15 БПЛА сбиты в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь

Силы ПВО отразили атаку ВСУ на Севастополь, сбиты 15 БПЛА Развожаев: 15 БПЛА сбиты в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь

Москва26 сен Вести.Силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп отражена атака украинских боевиков на Севастополь. Уничтожены 15 вражеских беспилотников, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано 15 БПЛА. Главное: пострадавших нет рассказал глава города в мессенджере МАХ

В результате действий противника повреждена высоковольтная линия и крыша частного дома в СНТ на Северной стороне, загорелась сухая трава. На месте работают представители оперативных и экстренных служб.