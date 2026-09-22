Силы ПВО России перехватили 17 украинских БПЛА за день Минобороны: за день уничтожено 17 украинских БПЛА

Москва22 сен Вести.Силы противовоздушной обороны России с 8.00 мск до 20.00 мск вторника, 22 сентября, перехватили 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской и Курской областями, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что за минувшие сутки были уничтожены 629 беспилотников ВСУ. Кроме того, были сбиты шесть управляемых авиабомб и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.