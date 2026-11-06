МО РФ: над российскими регионами за день сбит 21 украинский беспилотник

Силы ПВО уничтожили 21 беспилотник ВСУ над российскими регионами за день МО РФ: над российскими регионами за день сбит 21 украинский беспилотник

Москва6 ноя Вести.Подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации в течение дня сбили 21 беспилотник киевского режима над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что данные опубликованы за период с 8.00 по 20.00 по московскому времени. Дроны ВСУ были уничтожены в Московском регионе, Краснодарском крае, а также Орловской и Белгородской областях.

Ранее сообщалось, что на севере Краснодарского края были обнаружены обломки беспилотников. Во время падения дроны повредили частный дом.