Силы ПВО уничтожили 67 беспилотников ВСУ за 12 часов МО РФ: российская ПВО сбила 67 дронов ВСУ за 12 часов

Москва11 сен Вести.Средства противовоздушной обороны нейтрализовали 67 беспилотников Вооруженных сил Украины за 12 часов, сообщило Минобороны РФ.

Аппараты противника были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Самарской, Тульской областями, Пермским краем, Удмуртией, Крымом и Черным морем.

В течение дня в период с 8​​​.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 67 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении 777 украинских беспилотников над территорией России за период с 20.00 мск 10 сентября до 08.00 мск 11 сентября.