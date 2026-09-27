Симоньян: я стала причиной, по которой Кеосаян не уехал в Ниццу с Хмельницкой

Симоньян рассказала, что из-за нее Кеосаян не уехал в Ниццу с Хмельницкой Симоньян: я стала причиной, по которой Кеосаян не уехал в Ниццу с Хмельницкой

Москва27 сен Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что режиссер Тигран Кеосаян не уехал в Ниццу со своей бывшей супругой Аленой Хмельницкой из-за нее.

Об этом она рассказала в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".

Во время интервью Симоньян зачитала отрывок из своей книги "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", где описывается момент, когда Кеосаян рассказал ей о своем намерении переехать в Ниццу.

Его взгляд и движения медленно остановились, как будто он превратился в скульптуру Родена "Мыслитель", только с вареным раком в руке. Тогда я еще не привыкла к этой его манере. Через минуту он перевел взгляд на тарелку, неторопливо дочистил рака и сказал: "Не хотел тебя расстраивать, мы с Аленой уезжаем в Ниццу. Уже подобрали там квартиру" прочитала Симоньян

Симоньян рассказала, что Кеосаян решил остаться в России из-за нее.

Он из-за меня и не уехал-то. Мы только познакомились тогда, невозможно было оторвать. Они уже собирались уезжать сказала Симоньян

Ранее Симоньян рассказала, что неоднократно пыталась порвать с Кеосаяном, когда они тайно встречались, будучи в других отношениях.