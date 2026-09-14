Москва14 сен Вести.Журналист Маргарита Симоньян не знала, кого высадить из семейного кафе в Сочи "Жарко", узнав о скором визите губернатора в ее заведение, так как все места были заняты. Об этом она рассказала в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

Мы с Тиграном [Кеосаяном] построили маленький ресторанчик во дворе моего родового дома, где выросла моя мама, где я проводила все детство… такую кафешечку совсем. Маленькое совсем место… У нас были потрясающие стейки, и все ездили к нам на эти стейки… Всю Олимпиаду у нас были там все. За одним столом сидит [Андрей] Малахов со своей толпой, за другим [замруководителя Администрации президента России] Дмитрий Козак со своей компанией, за третьим все иностранцы… И мне звонит губернатор края и говорит: "Рит, я еду к тебе". Я говорю: "Я не знаю, кого мне высадить". Вот кого мне убрать? Или администрацию президента, или кого? Чтобы посадить, потому что там всего несколько столиков и места нет рассказала Симоньян

По ее словам, им с Тиграном Кеосаяном было "страшно приятно", что семейное кафе тогда оказалось самым модным местом в Сочи.

Ранее Маргарита Симоньян рассказала, что воздвигла своему мужу бумажный памятник.