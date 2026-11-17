Синоптик рассказал, чего ожидать от атлантического циклона в Поволжье

Синоптик Тишковец: атлантический циклон принесет зимнюю погоду в Поволжье Синоптик рассказал, чего ожидать от атлантического циклона в Поволжье

Москва17 ноя Вести.Атлантический циклон принесет зимнюю погоду в Поволжье. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, зона ненастья 18 ноября продвинется вглубь Русской равнины почти на 900 километров.

Завтра зона ненастья, связанная с вторжением атлантического циклона, продвинется еще почти на 900 километров вглубь Русской равнины. Сильные осадки по-прежнему маловероятны, лишь местами в Черноземье выпадет около четверти ноябрьского объема влаги. Теперь пейзажи станут сменяться на зимние уже в Центральной России и Поволжье пояснил Тишковец

Синоптик также рассказал, какая погода ожидается в Смоленске 17 ноября.