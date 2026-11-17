Москва17 нояВести.Атлантический циклон принесет зимнюю погоду в Поволжье. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, зона ненастья 18 ноября продвинется вглубь Русской равнины почти на 900 километров.
Завтра зона ненастья, связанная с вторжением атлантического циклона, продвинется еще почти на 900 километров вглубь Русской равнины. Сильные осадки по-прежнему маловероятны, лишь местами в Черноземье выпадет около четверти ноябрьского объема влаги. Теперь пейзажи станут сменяться на зимние уже в Центральной России и Поволжьепояснил Тишковец
Синоптик также рассказал, какая погода ожидается в Смоленске 17 ноября.