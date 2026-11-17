Синоптик Тишковец: в Смоленске во вторник ожидаются смешанные осадки

Синоптик Тишковец спрогнозировал смешанные осадки в Смоленске 17 ноября Синоптик Тишковец: в Смоленске во вторник ожидаются смешанные осадки

Москва17 ноя Вести.В Смоленске к полудню 17 ноября ожидаются смешанные осадки. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Согласно его прогнозу, к концу суток может образоваться снежный покров до 3 сантиметров.

В Смоленске, например, смешанные осадки начнутся ближе к полудню, однако их интенсивность ожидается небольшой. Несмотря на то, что температура прогнозируется слабо положительной, в верховьях Днепра образуется временный снежный покров, к исходу суток его слой может достигнуть 2-3 сантиметров отметил Тишковец

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