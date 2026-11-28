Москва28 ноя Вести.В Бурятии природе удалось обновить исторический максимум, зафиксированный еще в самом начале прошлого века. Об этом ИС "Вести" сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков.

Перегревшиеся континенты и Мировой океан, медленно остывая, пока сдерживали смену сезонов. Но на этой неделе противоборство зимы и осени достигло апогея. Например, в обычно морозной Сибири, что ни день - столбики термометров дотягивались до рекордных значений… В предгорьях Алтая воздух прогревался словно в середине весны до +14. А в столице Бурятии природе удалось обновить исторический максимум, зафиксированный еще в самом начале прошлого века прокомментировал метеоролог

Ранее сообщалось, что зима в Центральной России принесет с собой небольшое потепление, однако во второй декаде придут холода и температура воздуха опустится в два раза ниже нормы.