Рекордно теплый день впервые с 1955 года зафиксировали в Забайкалье

В Забайкалье, Бурятии и других областях зафиксировали рекордные показатели тепла Рекордно теплый день впервые с 1955 года зафиксировали в Забайкалье

Москва27 ноя Вести.В Забайкальском крае зафиксировали рекордно теплую суточную температуру, передает ИС "Вести". Таких показателей на стыке осени и зимы в регионе не было с 1955 года.

Обновлены рекорды и в ряде других регионов.

В Тюменской, Омской, Иркутской области, Бурятии и Забайкалье накануне были переписаны суточные рекорды тепла. Причем в Забайкальском крае так тепло на стыке осени и зимы не было с 1955 года рассказала ИС "Вести" Анна Волкова

Впрочем, уже с 27 ноября аномальное тепло начнет потихоньку уходить из Сибири – его вытеснит балканский циклон. Основное ядро вихря окажется в Среднем Приобье, поэтому там ожидаются самые мощные снегопады. Местами выпадет до трети ноябрьской нормы.

В южных частях региона осадков будет меньше, при этом на верховьях Оби, на склонах Алтая и Саян к снегопаду может добавиться небольшой дождь.

Столкновение тепла и холода повлечет за собой усиление ветра. Одна область шторма охватит Ямал, скорость ветра может дойти до 20-25 м/с, другая протянется из степей Казахстана в среднее течение Енисея, но будет слабее – до 17-22 м/с.