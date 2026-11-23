Система СПОТ помогла обелить импорт на 41 млрд рублей ФНС: запуск системы СПОТ обелил импортные операции на 41 млрд рублей

Москва23 ноя Вести.Объем импортных операций, обеленных благодаря запуску системы ожидания подтверждения поставки товаров (СПОТ) с 1 июня 2026 года составил 41 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к встрече главы Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниила Егорова с президентом России Владимиром Путиным.

В документе сказано, что по результатам внедрения СПОТ объем импорта товаров из государств-членов ЕАЭС вырос на 18%, ввоз товаров из третьих стран – на 14%.

Сборы ввозного НДС с учетом обеспечительного платежа увеличились на 30%. Вклад системы СПОТ за счет обеления импортных операций составил 41 млрд рублей написано в материалах

Уточняется, что вклад системы при плановом эффекте на 2026 год должен будет составить 50 млрд рублей.

СПОТ - это это российская государственная система контроля ввоза товаров из стран ЕАЭС (Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана) автомобильным транспортом, запущенная 1 июня 2026 года. Оператор системы - ФНС России, контролирующий орган на границе - ФТС России.