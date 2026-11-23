Москва23 ноя Вести.Система подтверждения ожидания товаров (СПОТ), которая действует с 1 июня 2026 для импорта из стран ЕАЭС автотранспортом, принесла в бюджет России 41 миллиард рублей. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" руководитель Федеральной налоговой службы России (ФНС) Даниил Егоров.

По его словам, несмотря на плато по импорту и экспорту, благодаря СПОТ поставки из третьих стран выросли на 14%.

Платежи выросли на 30%. Мы уже видим плюсом по итогам 10 месяцев 41 млрд рублей. Могу сказать, что в наших прогнозах наших аналитиков, наших экономистов мы рассчитывали на плюс по итогам года в районе 50 млрд… Мы стоим на страже того, чтобы бюджет получал ровно столько, сколько положено по закону. И что более важно, мы стоим на том, чтобы наши производители не подвергались такому налоговому демпингу со стороны импортеров в отношении идентичных товаров сказал Егоров

Ранее руководитель ФНС рассказал, как изменилась процедура получения налогового вычета. Благодаря автоматизации процесса, как отметил он, срок возврата средств сократился до восьми дней.