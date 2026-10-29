Систему для выявления 28 видов ОРВИ разрабатывают в РФ Роспотребнадзор: в России создают систему для выявления 28 видов ОРВИ

Москва29 окт Вести.В России разрабатывают диагностическую систему, которая сможет за сутки выявлять 28 возбудителей ОРВИ и определять их генетические варианты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина.

Делаем сегодня первую NGS-панель в мире как медицинское изделие на 28 патогенов острых респираторных вирусных инфекций, которые позволят нам не только делать ПЦР за сутки, но и делать 96 образцов с основными геновариантами тех или иных инфекций, которые мы рассматриваем. В количестве 28, подчеркиваю, за одни сутки заявил Акимкин

Он рассказал о разработке на саммите Россия – Африка.