СК: в Приморском крае в 2026 году раскрыто 100% убийств Глава СУ СК по Приморскому краю сообщил о 100-процентной раскрываемости убийств

Москва23 июл Вести.В Приморском крае в первом полугодии текущего года раскрыто 100% убийств и преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, приведшего к смерти потерпевшего, сообщил глава регионального СУ СК России Эдуард Трубчик, передает ТАСС.

Мы достигли стопроцентной раскрываемости убийств и преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111 УК РФ… Это наше общее достижение совместно с коллегами из других правоохранительных органов рассказал Трубчик

По его словам, в ходе расследования преступлений судебные экспертизы и криминалистические исследования проводятся с применением высокотехнологичных методов. В составе следственного управления работают специализированные подразделения по расследованию определенных видов преступлений.

По данным СУ СК, за первое полугодие нынешнего года в крае зарегистрировано 12 тысяч 26 преступлений и более 44% из них – в органах Следственного комитета. Раскрываемость в целом выросла и составила 51,1% (за аналогичный период 205 года – 45,8%), тяжких и особо тяжких преступлений – 50% (в первом полугодии прошлого года – 46,6%).