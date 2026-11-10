Москва10 нояВести.В следственном управлении СК России по Камчатскому краю начата проверка по информации о возможных противоправных действиях в отношении работников подрядной организации на объекте строительства Быстринской районной больницы в селе Эссо. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.
В соцсетях распространилась информация о том, что устроившиеся на объект работники столкнулись с угрозами физической расправы и невыплатой зарплаты.
В рамках проверки следователи Мильковского межрайонного следственного отдела дадут правовую оценку изложенным в публикации фактам. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшегоотмечается в сообщении
После проверки будет принято процессуальное решение.