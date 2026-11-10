СК заинтересовался угрозами строителям больницы на Камчатке СК проверит информацию об угрозах строителям больницы на Камчатке

Москва10 ноя Вести.В следственном управлении СК России по Камчатскому краю начата проверка по информации о возможных противоправных действиях в отношении работников подрядной организации на объекте строительства Быстринской районной больницы в селе Эссо. Об этом сообщили в ведомстве в MAX.

В соцсетях распространилась информация о том, что устроившиеся на объект работники столкнулись с угрозами физической расправы и невыплатой зарплаты.

В рамках проверки следователи Мильковского межрайонного следственного отдела дадут правовую оценку изложенным в публикации фактам. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего отмечается в сообщении

После проверки будет принято процессуальное решение.