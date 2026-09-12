Москва12 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский обещал перезвонить ведущей Ольге Скабеевой и обсудить интервью, но так этого не сделал. Об этом журналист рассказала в интервью KP.RU.

Скабеева вспомнила, что позвонила Зеленскому, когда он только занял пост главы Украины. Однако он не мог в тот момент говорить.

Это был 2019 год, он только-только стал президентом. Он прекрасно знал уже на тот момент, кто я. Он был на совещании. Мы с ним договорились, что он перезвонит. Но он почему-то не сделал этого. Хотя злодеи украинские в какой-то момент оборвали мне телефон, но Зеленский так и не удосужился. Если он пожелает, я бы с удовольствием поговорила, записала интервью – это был бы важнейший разговор. Если уж, обещал, пусть звонит добавила Скабеева

По словам ведущей, она также хотела бы взять интервью у Иосифа Сталина и Владимира Ленина.