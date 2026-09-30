Москва30 сен Вести.Депутат Бундестага от Левой партии Германии Ферат Кочак объявил о полном выходе из состава парламентского комитета по внутренним делам на фоне скандала, связанного с его предполагаемыми связями с организованной преступностью.

Для меня важно, чтобы Левая партия могла продолжать свою работу в комитете Бундестага по внутренним делам без груза дискуссий вокруг моей персоны. Поэтому я отказываюсь от своего места в комитете. Я не хочу, чтобы на моих коллег и их важную парламентскую работу ложилась дополнительная нагрузка из-за нападок на меня лично написал Кочак на своей странице в соцсети X (запрещена на территории РФ)

Все началось после того, как Фирас Реммо (сын Иссы Реммо, которого в СМИ связывают с так называемой "клановой преступностью" в Берлине) опубликовал фрагменты их переписки. В сообщениях Кочак сделал следующее: отправил Фирасу видео своего выступления в Бундестаге и попросил распространить его среди знакомых; передал Иссе Реммо "привет с уважением".

В партии и СМИ это восприняли как тревожный сигнал: возникает вопрос о контактах избранного представителя власти с людьми, которых связывают с организованной преступностью. Ситуация усугубилась тем, что незадолго до этого Исса Реммо появился на предвыборной вечеринке "Левых" в Берлине. В партии заявили, что его не приглашали, и впоследствии попросили уйти.

Сначала Кочак утверждал, что не знаком с Реммо, но позже признал факт общения. Он извинился и написал, что контакты депутатов с такими людьми "ничем не оправдать". При этом Кочак пояснял: в соцсетях он регулярно общается с сотнями жителей Нойкельна, и с Фирасом переписывался так же, как с другими. А "привет" отцу он отправил просто из вежливости, без скрытых политических договоренностей. Депутат пообещал фракции обеспечить полную прозрачность и на время отказаться от публичных выступлений.

Сопредседатель парламентской фракции "Левых" Серен Пельманн поддержал решение коллеги: он заявил, что фракция ждет полной прозрачности, и пока ситуация не прояснится, Кочак временно не будет участвовать в заседаниях комитета и выходить в публичное поле. При этом его депутатский мандат сохранился.

Руководство "Левых" также старалось дистанцироваться от инцидента.