Москва18 нояВести.Сход вагона электрички Москва — Черусти у платформы Туголесье не повлиял на движение поездов Казанского направления. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Отмечается, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы.
На период их проведения движение поездов на участке Черусти — Кривандино организовано по одному пути в реверсивном режимесказано в сообщении
Пассажиры электропоезда смогли продолжить маршрут на попутной электричке. На время ожидания порядка 100 пассажиров находились в вагонах, где поддерживалась комфортная температура.
Ранее сообщалось, что причиной ЧП стал срыв стоп-крана одним из пассажиров при отправлении состава.