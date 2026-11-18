МЖД: сход вагона у платформы под Шатурой не повлиял на движение поездов

Сход вагона электрички в Подмосковье не повлиял на движение поездов МЖД: сход вагона у платформы под Шатурой не повлиял на движение поездов

Москва18 ноя Вести.Сход вагона электрички Москва — Черусти у платформы Туголесье не повлиял на движение поездов Казанского направления. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

Отмечается, что на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

На период их проведения движение поездов на участке Черусти — Кривандино организовано по одному пути в реверсивном режиме сказано в сообщении

Пассажиры электропоезда смогли продолжить маршрут на попутной электричке. На время ожидания порядка 100 пассажиров находились в вагонах, где поддерживалась комфортная температура.

Ранее сообщалось, что причиной ЧП стал срыв стоп-крана одним из пассажиров при отправлении состава.