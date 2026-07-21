Москва21 июл Вести.Два года назад в деревне Липки Одинцовского городского округа годовалая девочка Агата Журавлева во время прогулки сорвала цветок тысячелистника, положила его в рот и нечаянно вдохнула — растение перекрыло дыхательные пути. Вместо реанимации на место происшествия приехала обычная бригада, которая смогла лишь констатировать смерть девочки. Теперь родители требуют пересмотра нормативов работы "скорой".

Как рассказала МК.RU мать девочки Екатерина, все произошло вечером 12 августа 2024 года.

Я вышла погулять с детьми вечером, примерно в 20 часов. Младшая дочь Агата сорвала цветок тысячелистника, положила его в рот и сделала вдох. Все это происходило на моих глазах. Губы у Агаты посинели... Я попыталась вытащить цветок изо рта, наклоняя ребенка вниз, стуча по спине вспоминает женщина

Отец девочки Вадим Журавлев рассказал, что бригада скорой помощи, вызванная соседкой в 20:53, прибыла только через 29 минут, хотя федеральный норматив составляет 20 минут. При этом вместо реанимационной приехала обычная карета.

Фельдшеры не смогли оказать нашей дочери Агате надлежащей медицинской помощи. Они не стали выполнять санацию верхних дыхательных путей, трахеотомию, сославшись на то, что данные реанимационные мероприятия они проводить не умеют, оборудование у них отсутствует. Единственное, что смогла сделать бригада "скорой помощи" – это констатировать смерть нашей доченьки говорит отец

В ходе проверки выяснилось, что на весь Одинцовский округ приходится всего 34 кареты скорой помощи, из них реанимационных — три: две взрослые и одна педиатрическая. Ближайшая подстанция в Звенигороде не смогла выделить машину, так как была занята на другом вызове, и бригаду направили из дальнего села Жаворонки. Следователи дважды отказывали в возбуждении уголовного дела. Назначенная в ноябре 2025 года экспертиза нарушений не установила, указав, что фельдшеры обладали достаточными навыками для трахеотомии, но посчитали ее нецелесообразной.

Родители настаивают на новой экспертизе и опросе свидетелей. Юрист Мария Корчагина отмечает, что "до сих пор не установлены и не опрошены лица, отвечающие за организацию работы скорой медицинской помощи в Одинцовском городском округе". Родители Агаты не требуют наказания медиков — они хотят, чтобы их трагедия заставила власть и общество обратить внимание на проблему нехватки детских реанимационных бригад.