Москва15 авг Вести.Пожилого уроженца Красноярска – деда Володю, который не мог нормально передвигаться и питался мышами, вывезли из разрушенного дома под Часов Яром. Подробности спасательной операции рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Александр Сладков.

По его словам, операция по спасению Владимира Гаврющенко началась рано утром. Задача состояла в том, чтобы доставить деда Володю в Донецк, однако ее выполнению мешали постоянные атаки беспилотников ВСУ.

Владимира Александровича везли с пятью пересадками, то по воздушной тревоге одевая его в бронежилет, то после отбоя снимая его, иногда просиживая в попутных укрытиях по паре часов, ожидая спокойствия в небе рассказал Сладков

На трассе по пути в Донецк, далеко от линии фронта, спасательную группу настиг крылатый украинский дрон, от которого военные смогли уйти. В поисках новой цели беспилотник атаковал гражданский грузовик, но водитель успел выпрыгнуть на ходу и спастись.

Украинский дрон атаковал фуру с гражданским грузом в сотне метрах от нас. Мы озаботились оказанием помощи водителю, но в кабине никого не было. Водитель, оказывается выпрыгнул на ходу, вон тушит свою машину огнетушителем сообщил военкор

По прибытию в Донецк деда Володю передали в руки врачей и социальных работников, которые оказали ему необходимую помощь. Чуть позже Владимиру Гаврющенко был вручен российский паспорт.

Я не ждал. Я мечтал, когда они придут. Я просто, я знал, что они придут. Наши придут поделился радостными эмоциями Гаврющенко

Ранее военкор Сладков рассказал, что дед Володя с 2022 года находился в разрушенном доме посреди линии фронта. Мужчина получил травмы ног и не мог нормально передвигаться, до прихода российских военных питался пойманными мышами и тем, что приносила соседка.