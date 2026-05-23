Москва23 маяВести.На полигон штурмовиков украинских войск в Чугуевском районе Харьковской области прибыла следственная группа, состоящая их зарубежных специалистов, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Ранее также сообщалось, что ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделение военных, признанных негодными к службе.
Минобороны РФ 21 мая заявило об освобождении российскими войсками населенного пункта Шестеровка в Харьковской области.