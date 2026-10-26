В Хакасии выявили псевдочуму птиц и напомнили владельцам об ответственности

Слизь из клюва и скручивание шеи: псевдочума птиц выявлена в Хакасии В Хакасии выявили псевдочуму птиц и напомнили владельцам об ответственности

Москва26 окт Вести.Очаг болезни Ньюкасла (псевдочума птиц) обнаружен в рабочем поселке Майна в Хакасии. Об этом сообщает администрация Саяногорска в MAX.

Там отметили, что это очень заразный вирус, который поражает домашнюю птицу, вызывает массовый падеж и наносит большой ущерб хозяйству.

ГБУ РХ "Саяногорская ветстанция" сообщает: в рабочем поселке Майна выявлен очаг болезни Ньюкасла (псевдочумы) птиц в личном подворье говорится в публикации

В администрации перечислили главные признаки болезни, среди которых, в частности, вялость птицы, отказ от корма и воды, появление слизи из клюва и носа, хрипы, скручивание шеи и некоторые другие.

Чтобы защитить свое хозяйство, необходимо вакцинировать птицу: это самая надежная защита, подчеркнули местные власти.

Владельцам также напомнили правила поведения в случаях обнаружения этого заболевания, а также предупредили, что их сокрытие влечет за собой административную ответственность.

Глава Саяногорска Евгений Молодняков в канале MAX проинформировал, что в Хакасию привезли большую партию вакцины от болезни Ньюкасла.

По его словам, специалисты Саяногорской ветстанции не только обходят частные подворья, но и будут проводить вакцинацию птиц.