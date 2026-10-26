Москва26 октВести.Очаг болезни Ньюкасла (псевдочума птиц) обнаружен в рабочем поселке Майна в Хакасии. Об этом сообщает администрация Саяногорска в MAX.
Там отметили, что это очень заразный вирус, который поражает домашнюю птицу, вызывает массовый падеж и наносит большой ущерб хозяйству.
ГБУ РХ "Саяногорская ветстанция" сообщает: в рабочем поселке Майна выявлен очаг болезни Ньюкасла (псевдочумы) птиц в личном подворьеговорится в публикации
В администрации перечислили главные признаки болезни, среди которых, в частности, вялость птицы, отказ от корма и воды, появление слизи из клюва и носа, хрипы, скручивание шеи и некоторые другие.
Чтобы защитить свое хозяйство, необходимо вакцинировать птицу: это самая надежная защита, подчеркнули местные власти.
Владельцам также напомнили правила поведения в случаях обнаружения этого заболевания, а также предупредили, что их сокрытие влечет за собой административную ответственность.
Глава Саяногорска Евгений Молодняков в канале MAX проинформировал, что в Хакасию привезли большую партию вакцины от болезни Ньюкасла.
По его словам, специалисты Саяногорской ветстанции не только обходят частные подворья, но и будут проводить вакцинацию птиц.