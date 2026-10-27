Москва27 октВести.Псевдочума птиц, или болезнь Ньюкасла, практически не представляет угрозы для здоровья человека, хотя заражение этой инфекцией возможно. Об этом ТАСС рассказала инфекционист, сотрудник Института медицины и медтехнологий НГУ, замдиректора НИИ туберкулеза Юлия Ермолаева.
Врач отметила, что псевдочума птиц – это высококонтагиозное вирусное заболевание, которое поражает птиц из отряда куриных. Человек также может заразиться этой болезнью, но серьезной опасности она не представляет.
Псевдочума птиц – это зооноз, то есть болезнь, передающаяся человеку от животных. Заражение человека возможно только при тесном контакте с инфицированными птицами или контаминированным материалом (помет, дыхательные выделения)пояснила Ермолаева
Она добавила, что у людей псевдочума птиц протекает в легкой форме, а передача от человека к человеку исключена.
При этом в России отсутствует официальный перечень территорий, эндемичных по этому заболеванию, сказала врач, поскольку вирус псевдочумы широко распространен среди диких птиц, а домашняя птица заражается, если возбудитель попадает в восприимчивое поголовье.
Ранее стало известно, что в рабочем поселке Майна в Хакасии выявлен очаг псевдочумы птиц.