Филолог Козловская: слова "нишевый" и "воздухан" нельзя использовать в сочинении

Слова "нишевый" и "воздухан" лучше не использовать в итоговом сочинении Филолог Козловская: слова "нишевый" и "воздухан" нельзя использовать в сочинении

Москва22 ноя Вести.Употребление в итоговом сочинении слов "прайм-эра", "нишевый" и "воздухан" приведет к снижению оценки. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения РФ, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А​​​. И. Герцена Наталия Козловская в беседе с РИА Новости.

"Прайм-эра", "нишевый" и "воздухан" попали в список претендентов на слово 2026 года по версии портала "Грамота.ру".

Употребление любого из трех слов-кандидатов на слово года – "воздухан", "прайм-эра" или "нишевый" – в итоговом сочинении может привести к речевой ошибке и снижению оценки по критерию 4 (качество письменной речи) сказала Козловская

Итоговое сочинение, которое станет допуском к ЕГЭ-2027, состоится 2 декабря.