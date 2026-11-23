Рособрнадзоре: прием заявок на участие в итоговом сочинении завершен

В Рособрнадзоре заявили об окончании приема заявок на итоговое сочинение Рособрнадзоре: прием заявок на участие в итоговом сочинении завершен

Москва23 ноя Вести.Прием заявок на участие в итоговом сочинении, которое пройдет 2 декабря, завершен. Об этом заявили в Рособрнадзоре РФ.

Уточняется, что 90% (более 265 тыс.) заявлений поданы через портал "Госуслуги".

Завершен основной этап приема заявлений на участие в итоговом сочинении. … Написать его необходимо для допуска к экзаменам, в частности к ЕГЭ отмечается в канале Рособрнадзора в MAX

Для выпускников прошлых лет предусмотрены дополнительные даты участия в итоговом сочинении: 3 февраля и 14 апреля 2027 года.

22 ноября эксперт Минпросвещения РФ, доктор филологических наук, профессор РГПУ им. А​​​. И. Герцена Наталия Козловская заявила, что употребление в итоговом сочинении слов "прайм-эра", "нишевый" и "воздухан" приведет к снижению оценки.