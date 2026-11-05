В Минобрнауки рассказали, планируется ли отказ от письменных дипломных работ Минобрнауки: вузы самостоятельно определяют форму выпускной работы

Москва5 ноя Вести.Российские вузы сами устанавливают форму выпускной квалифицированной работы, по-прежнему доступны два формата - классический письменный диплом и защита стартапа. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Сегодня сам университет определяет, в какой форме организовать выпускную квалификационную работу​​​. Есть такие проекты, как "Стартап как диплом", например, он не предусматривает вообще письменных работ отметил Могилевский

Он добавил, что планов отказываться от одного из форматов нет. Однако при сдаче письменного диплома, по мнению замминистра, необходимо включить элемент устного общения. Тогда преподаватель поймет, студент сам писал работу или с помощью искусственного интеллекта.