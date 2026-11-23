Слуцкая рассказала о своем увлечении фермерством Слуцкая рассказала, что разводит птиц у себя на участке

Москва23 ноя Вести.Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года и бронзовый призер Игр 2006 года Ирина Слуцкая осваивает новое для себя занятие — фермерство. Как сообщает MK.RU, на своем участке фигуристка разводит кур, петухов и цыплят.

По словам спортсменки, интерес к домашнему хозяйству у нее появился несколько лет назад. Начиналось все с одной курицы, затем появился петух, а следом и цыплята. Изначально Слуцкая рассчитывала обеспечивать семью свежей домашней курятиной, однако быстро поняла, что не сможет забивать птицу.

Несколько лет назад я увлеклась домашним хозяйством. И началось все с одной курицы! Потом к ней добавился петух, появились цыплята. Изначально я хотела, чтобы на нашем столе всегда была свежая домашняя курятина, но довольно быстро поняла, что забивать птицу не смогу. Ведь куры и петухи, которые живут у нас на участке, — настоящие домашние питомцы, почти как кошки и собаки. Мы к ним очень привязались приводит издание слова фигуристки

По признанию Слуцкой, теперь на ее столе каждый день есть свежие яйца собственного производства.

Зато теперь у нас каждый день на столе свежие, собственные яйца. И какие вкусные! отметила она

Фигуристка также рассказала, что уже в совершенстве освоила уход за пернатыми: знает, какой корм лучше покупать, в какое время кормить птиц и где им комфортнее гулять. Теперь, по словам Слуцкой, она задумывается о покупке уток или индюшек. Также живности "очень рады дети", которые "с удовольствием помогают ухаживать за курочками".