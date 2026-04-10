Слуцкий: Путин показал всем, что он главный миротворец

Москва10 апр Вести.Президент РФ Владимир Путин, объявив пасхальное перемирие, показал всему миру, что он главный миротворец. Такое мнение ИС "Вести" выразил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он добавил, что Путин показал себя как человек, который выступает против тьмы и зла.

Президент России всем показал, что он главный миротворец, что он человек, который выступает за свет против тьмы, за добро против зла, за мир против зла сказал Слуцкий

Ранее он также заявлял, что Украина и ее кураторы могут воспользоваться пасхальным перемирием для провокаций. Российские военные, добавил он, готовы к ним и смогут дать адекватный ответ.