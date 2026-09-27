Москва27 сен Вести.Ростовская область выполняет роль щита, задача которого - не пустить украинские БПЛА вглубь РФ. Об этом ИС "Вести" рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Через нас летит и на Москву, и на Восток, и на Волгоград, и на Астрахань, и на Поволжье. Это все наша задача - не пустить вглубь страны, а, соответственно, погасить здесь заявил Слюсарь

Ранее Слюсарь рассказал о ситуации с зерном в Ростовской области. В регионе собрали один из рекордных урожаев, теперь задача заключается в том, чтобы вывезти зерно из области.