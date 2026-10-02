Смертельное ДТП с главредом сибирской редакции "Коммерсанта" попало на видео Прокуратура показала кадры гибели главреда сибирской редакции "Коммерсанта"

Москва2 окт Вести.Камера наблюдения запечатлела момент дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб главный редактор сибирской редакции "Коммерсанта" Михаил Кичанов. Кадры ДТП опубликовала в MAX прокуратура Новосибирской области.

Трагический инцидент произошел вечером 24 сентября около № 56 по улице Инской в Новосибирске.

Предварительно установлено, что 46-летний водитель автомобиля Honda, двигаясь со стороны улицы Восход допустил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу говорится в заявлении ведомства

От полученных травм 51-летний журналист скончался утром 2 октября в новосибирской больнице. По факту ДТП возбудили уголовное дело, расследование взято на прокурорский контроль.