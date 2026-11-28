ORF: в Австрии под стражей снова оказались сотрудники военной разведки Украины

СМИ: агентов ГУР Украины повторно отправили за решетку в Австрии ORF: в Австрии под стражей снова оказались сотрудники военной разведки Украины

Москва28 ноя Вести.В Австрии под стражей снова оказались двое сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила телерадиокомпания ORF.

Прокуратура Вены подтвердила, что оба обвиняемых — сотрудники военной разведки Украины — вновь находятся под стражей. Однако, поскольку речь идет о секретном деле, получить какую-либо дополнительную официальную информацию не удалось говорится в публикации

По данным высокопоставленного источника, знакомого с ходом расследования, повторный арест мог быть связан с изучением содержимого изъятых у фигурантов дела мобильных телефонов и компьютеров.

Уточняется, что в них "были обнаружены сведения, указывающие на то, что мужчины планировали проведение незаконных разведывательных операций в Великобритании, а именно — похищение лиц, которых на Украине хотели бы привлечь к суду".

В конце октября переехавший в Австрию экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что сотрудники военной разведки должны были не только следить за ним, но и совершить в отношении него противоправные насильственные действия.

До этого австрийская газета Kurier сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже украинского журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко. Позднее в прокуратуре Вены заявили, что эта версия не подтвердилась.

Впоследствии стало известно еще о двух украинцах, находящихся под стражей; по информации газеты Kronen Zeitung, это сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).