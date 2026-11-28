Москва28 нояВести.В Австрии под стражей снова оказались двое сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщила телерадиокомпания ORF.
Прокуратура Вены подтвердила, что оба обвиняемых — сотрудники военной разведки Украины — вновь находятся под стражей. Однако, поскольку речь идет о секретном деле, получить какую-либо дополнительную официальную информацию не удалосьговорится в публикации
По данным высокопоставленного источника, знакомого с ходом расследования, повторный арест мог быть связан с изучением содержимого изъятых у фигурантов дела мобильных телефонов и компьютеров.
Уточняется, что в них "были обнаружены сведения, указывающие на то, что мужчины планировали проведение незаконных разведывательных операций в Великобритании, а именно — похищение лиц, которых на Украине хотели бы привлечь к суду".
В конце октября переехавший в Австрию экс-генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что сотрудники военной разведки должны были не только следить за ним, но и совершить в отношении него противоправные насильственные действия.
До этого австрийская газета Kurier сообщила о задержании подозреваемых в шпионаже украинского журналиста Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко. Позднее в прокуратуре Вены заявили, что эта версия не подтвердилась.
Впоследствии стало известно еще о двух украинцах, находящихся под стражей; по информации газеты Kronen Zeitung, это сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ).