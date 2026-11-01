СМИ: Китай расширил торговлю оружием с африканскими странами SCMP: Китай начал активнее поставлять в Африку более современное вооружение

Москва1 ноя Вести.Китай постепенно смещает акцент на поставку в государства Африки систем противовоздушной обороны, ударных беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Особая активность Китая, как уточняется, заметна в странах, которые недавно прекратили военное сотрудничество с Парижем.

На протяжении десятилетий Китай поставлял вооруженным силам африканских стран стрелковое оружие и наземную технику — например, бронемашины, грузовики и артиллерию. Теперь же он продает им более специализированные виды вооружений говорится в материале

Речь идет, в частности, о Мали и Буркина-Фасо. В Мали заметили системы ПВО, идентифицированные как китайские Yiyian-L, а в Буркина-Фасо предположительно китайские ракетные установки.

Ранее председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталья Цайзер заявила, что у Пекина и Москвы нет соперничества в вопросах сотрудничества с Африкой. Она добавила, что между странами возможно сотрудничество в трехстороннем формате.

Между тем глава Рособоронэкспорта Александр Михеев подчеркнул, что интерес африканских стран к российскому оружию растет с каждым годом.