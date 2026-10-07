СМИ: НПЗ в Венесуэле приостановил работу из-за возгорания Reuters: В Венесуэле остановили работу НПЗ из-за пожара

Москва7 окт Вести.Работа венесуэльского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Кардон" была приостановлена из-за возгорания, сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что огонь был взят под контроль, а двое сотрудников предприятия эвакуированы.

По словам двух источников, произошла разгерметизация газопровода, проходящего через установку по производству газойля, в результате чего работа всего НПЗ была остановлена говорится в материале

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США смогут обеспечивать себя нефтью на протяжении следующих 500 лет благодаря соглашению по месторождениям в Венесуэле.