Москва7 октВести.Работа венесуэльского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Кардон" была приостановлена из-за возгорания, сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что огонь был взят под контроль, а двое сотрудников предприятия эвакуированы.
По словам двух источников, произошла разгерметизация газопровода, проходящего через установку по производству газойля, в результате чего работа всего НПЗ была остановленаговорится в материале
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США смогут обеспечивать себя нефтью на протяжении следующих 500 лет благодаря соглашению по месторождениям в Венесуэле.