СМИ рассказали о последствиях решения России по активам JTI для Японии Bloomberg о последствиях решения России по JTI: Япония может сократить бюджет

Москва9 ноя Вести.Власти Японии могут быть вынуждены сократить бюджет на госрасходы после того, как активы компании Japan Tobacco International (JTI) в России перешли под внешнее управление. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале сказано, что это связано с тем, что японское министерство финансов является крупнейшим акционером табачной компании с долей 37,55%.

В публикации также говорится, что за минувший финансовый год, окончившийся в марте, министерство финансов Японии получило дивиденды в размере 655 млн долларов – это 0,1% от налоговых поступлений страны, однако это около 44% ожидаемого дивидендного дохода фонда, поддерживающего промышленные и инвестиционные проекты.

5 ноября Путин своим указом передал под внешнее управление активы Japan Tobacco Inc. (JTI). В МИД Японии выразили протест.