Москва9 нояВести.Власти Японии могут быть вынуждены сократить бюджет на госрасходы после того, как активы компании Japan Tobacco International (JTI) в России перешли под внешнее управление. Об этом сообщает Bloomberg.
В материале сказано, что это связано с тем, что японское министерство финансов является крупнейшим акционером табачной компании с долей 37,55%.
В публикации также говорится, что за минувший финансовый год, окончившийся в марте, министерство финансов Японии получило дивиденды в размере 655 млн долларов – это 0,1% от налоговых поступлений страны, однако это около 44% ожидаемого дивидендного дохода фонда, поддерживающего промышленные и инвестиционные проекты.
5 ноября Путин своим указом передал под внешнее управление активы Japan Tobacco Inc. (JTI). В МИД Японии выразили протест.