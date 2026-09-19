Москва19 сен Вести.Япония, закупающая около 10% всего потребляемого сжиженного природного газа (СПГ) у России может избежать американских пошлин за покупку российских энергоносителей после подписания президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении санкций против РФ, сообщает агентство Kyodo.

Как поясняет агентство, закон предусматривает исключения для государств, "которые работают над сокращением" импорта российского газа и закупают у России менее 15% газа. Именно под эти условия, по всей видимости, подпадает Япония.

В ночь на 19 сентября Трамп подписал принятый Конгрессом США законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который, в частности, предусматривает возможность введения 100-процентных пошлин против стран-покупателей российских нефти и газа.

Япония остается одним из крупнейших в мире импортеров СПГ и получает из России порядка 9-10% этого ресурса. На поставки с проекта "Сахалин-2" приходится около 3% общей генерации электроэнергии в стране, а отдельные японские регионы, например Хиросима, зависят от российского газа почти на 50%.

В июле Минфин США уже продлевал действие лицензии на морские поставки нефти с "Сахалина-2" именно ради японского рынка.