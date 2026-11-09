СМИ: самолет Минобороны РФ прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Израиле The Jerusalem Post: военный самолет РФ прибыл в аэропорт Израиля

Москва9 ноя Вести.Самолет Ту-154М Минобороны России, вылетевший с подмосковского военного аэродрома Чкаловский, приземлился в израильском аэропорту имени Бен-Гуриона, утверждает издание The Jerusalem Post.

Согласно этой информации, маршрут борта, который находится под санкциями США с 2023 года, пролегал над Черным морем и через воздушное пространство Турции; затем самолет зашел на посадку со стороны Средиземного моря. Борт принадлежит 223-му летному отряду Минобороны РФ, пишет издание.

В российском посольстве в Иерусалиме цель прибытия борта комментировать не стали. Израильские официальные лица, включая представителей ЦАХАЛ, а также правительственные органы США тоже не ответили на вопросы журналистов.

Накануне СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать выполнение его мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.