Москва29 окт Вести.ВВС США совершили в последние дни серию трансатлантических перелетов из США в Израиль и доставили военные грузы на израильскую авиабазу "Овда", сообщает британский авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

В частности, три полета выполнили тяжелые грузовые самолеты C-17 Globemaster III, которые поднимались с военного аэродрома "Биггс" в Форт-Блиссе (штат Техас), где размещена 69-я артиллерийская бригада ПВО, оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot и системами противоракетной обороны THAAD.

Кроме того, грузовые самолеты прибыли из США на Ближний Восток с промежуточной посадкой на авиабазе "Рамштайн" в Германии.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Пентагон перебрасывает на Ближний Восток, в том числе в Израиль, дополнительные партии ракет Patriot на фоне возможной военной операции против Ирана после предстоящих 3 ноября промежуточных выборов в Конгресс США.

На авиабазе "Овда" в Израиле размещена группа истребителей ВВС США, которые в ходе военных действий принимали участие в нанесении авиаударов по объектам в Иране.