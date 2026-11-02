США разместили в Израиле более 40 самолетов-заправщиков

США перебросили в Израиль 43 самолета-заправщика США разместили в Израиле более 40 самолетов-заправщиков

Москва2 ноя Вести.США разместили на авиабазах в Израиле 43 самолета-заправщика для обеспечения стратегической и тактической авиации топливом при нанесении ударов по Ирану, отмечает британский авиационный ресурс Military Air Tracking Alliance (MATA).

Так, на авиабазе Рамон в пустыне Негев размещены 25 американских воздушных танкеров, на авиабазе Овда на юге Израиля - четыре, в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве - 18 самолетов-заправщиков.

Газета The Times of Israel сообщила, что более десяти самолетов военно-транспортной авиации ВВС США совершили на прошлой неделе посадку на авиабазах в Израиле.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что США направляют в Израиль зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot для укрепления системы ПВО в регионе.

Между тем конфликт с Ираном так или иначе вскоре завершится: либо Тегеран пойдет на сделку, либо Вашингтон с ним покончит, заявил президент США Дональд Трамп.