Москва19 авг Вести.В Словении разгорелся скандал вокруг президента страны Наташи Пирц-Мусар. Причиной стала ее давняя подруга Виктория Криволуцкая. Об этом сообщили словенское издание Dnevnik и австрийское агентство APA.

По данным СМИ, Криволуцкая состояла в отношениях с бывшим словенским разведчиком Романом Егличем и некоторое время проживала с ним в России. Журналисты утверждают, что это было примерно в 2009 году, а жили они в Красноярске.

Сама Виктория якобы имеет российское происхождение, а в 2016 году получила гражданство Словении. Разведывательная служба страны заявила, что при проверке Криволуцкой перед предоставлением ей гражданства не обнаружила угроз безопасности. Несмотря на это, публикации вызвали вопросы о частых контактах Пирц-Мусар с Россией и возможных рисках для безопасности. По данным СМИ, с 2015 года до начала 2022-го президент страны и ее подруга как минимум семь раз вместе посещали Россию.

Публикации о Криволуцкой вызвали общественный резонанс в Словении. Экс-глава Службы безопасности и информации страны Миха Брейц назвал ситуацию "очень деликатной". Он призвал Пирц-Мусар разорвать контакты с Криволуцкой и другими знакомыми, связанными с Россией.

Еглич в прошлом занимал высокие посты в силовых структурах Словении. В 1988 году он подписал уголовное дело, которое впоследствии привело к аресту нынешнего премьер-министра страны Янеза Янши.

Пирц-Мусар занимает пост президента Словении с 2022 года. До избрания главой государства она занималась адвокатской деятельностью и специализировалась, в частности, на защите персональных данных и правах человека.

Ранее сообщалось о том, что спикеры парламентов России и Словении впервые с 2022 года обменялись посланиями.