Москва2 июн Вести.Зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью ИС "Вести" назвал спикера парламента Сербии Ану Брнабич наиболее необычным и эпатажным персонажем местной политики.

Сенатор обратил внимание на взгляды Брнабич – она открытая сторонница ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в православной стране и последовательно выступает за присоединение страны к Евросоюзу.

Кроме того, она училась в США, работала в американских организациях, включая структуры американского финансиста, основателя фонда Open Society Foundations (признан нежелательным в РФ) Джорджа Сороса.

Госпожа Брнабич действительно весьма необычный, можно сказать, эпатажный персонаж сербской политики… Она с самого начала заняла антироссийскую и проукраинскую позицию, когда началась специальная военная операция. Бывала в Киеве и в качестве премьер-министра, и не так давно в качестве спикера парламента, обнималась там с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским. Оставляем это на ее совести, равно как и ее ценностные ориентиры напомнил Косачев

При этом Брнабич является очень близким политическим соратником президента Александра Вучича. Российский сенатор предположил, что пребывание Брнабич на руководящих постах позволяет Вучичу балансировать между настроениями в элитах и обществе, которые порой взаимоисключающие.

Но, к счастью, расколы в элитах пока не подтверждаются расколами в сербском обществе, ну, во всяком случае, в части отношений с Россией отметил он

По словам Косачева, в этом вопросе взгляды сербов остаются не просто дружественными, но во многом союзническими.

Ранее Вучич допустил, что после завершения президентских полномочий перейдет на пост премьер-министра Сербии.