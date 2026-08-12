Спаич заявил о противоречиях в позиции Белграда по Украине

Премьер Черногории обвинил Вучича в двойных стандартах по Украине Спаич заявил о противоречиях в позиции Белграда по Украине

Москва12 авг Вести.Премьер-министр Черногории Милойко Спаич обвинил президента Сербии Александра Вучича в двойных стандартах из-за позиции Белграда по России и Европе, а также сообщений об экспорте сербского оружия и боеприпасов на Украину. Об этом сообщает агентство BGNES.

По словам Спаича, Сербия одновременно направляет Москве одни сигналы, а европейским странам — другие, что, по его мнению, не соответствует заявляемой политике Белграда.

Как получается, что Сербия, согласно имеющимся данным, является одним из значительных источников оружия и боеприпасов для Украины, при этом отправляя одно сообщение Москве и другое — Европе? поинтересовался Спаич

Он также назвал Вучича "пиарщиком России" и заявил, что Подгорица не стремится к конфликту с Белградом.

При этом глава черногорского правительства подчеркнул, что Черногория выступает за добрососедские отношения с Сербией и европейский политический курс, однако критикует, по его словам, двойные стандарты сербских властей.

Ранее Вучич пообещал, что Сербия приложит максимальные усилия для оказания помощи Украине в вопросе скорейшего вступления в Европейский союз.