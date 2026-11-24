В Киеве образовались огромные пробки из-за повреждения мостов через Днепр

СМИ сообщили о транспортном коллапсе в Киеве из-за повреждения мостов В Киеве образовались огромные пробки из-за повреждения мостов через Днепр

Москва24 ноя Вести.В Киеве образовались масштабные пробки из-за повреждения мостов через Днепр. Движение к Подольскому мосту существенно затруднено, сообщает издание "Новости. LIVE".

По его данным, заторы возникли на улице Набережно-Крещатицкой, а также на Европейской площади. Наибольшая нагрузка приходится на направление с левого берега Днепра на правый. Количество автомобилей продолжает расти.

Ранее сообщалось о масштабных транспортных заторах в районе Южного, Северного и Подольского мостов, а также моста Патона.

С конца октября повреждения мостов через Днепр регулярно провоцируют транспортные проблемы в украинской столице. Автомобилисты часами стоят в пробках, общественный транспорт работает с перебоями, на остановках скапливаются большие очереди.

Некоторые жители вынуждены переходить мосты пешком, чтобы быстрее попасть на другой берег Днепра.

Ранее три моста получили повреждения в Киеве в результате баллистической атаки. Из-за затрудненного сообщения между берегами мэр призвал жителей Киева отказаться от поездок на личных автомобилях без острой необходимости.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября пообещал ответить киевскому режиму на удар по Крымскому мосту гораздо более болезненно. Российский лидер подчеркнул, что Крымский мост – исключительно мирный объект, по которому давно не перевозятся военная техника и боеприпасы по прямому указанию президента.