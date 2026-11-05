Politico: спор о статусе Канады в ЕС выявил раскол между Мерцем и фон дер Ляйен

СМИ узнали о напряженности в отношениях между Германией и ЕС Politico: спор о статусе Канады в ЕС выявил раскол между Мерцем и фон дер Ляйен

Москва5 ноя Вести.Дискуссии вокруг предложения Европейской комиссии наделить Канаду статусом ассоциированного члена Евросоюза выявили серьезные разногласия между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации журналистов, напряженность в их отношениях усилилась после прошедшего в конце октября саммита ЕС - Канада. Отмечается, что по просьбе Берлина формулировку об ассоциированном членстве в отношении Оттавы исключили из совместного заявления участников мероприятия. При этом фон дер Ляйен продолжила свою линию и назвала Канаду ассоциированным членом, говорится в статье.

Как утверждает Politico, Германия восприняла это как выпад ЕК против Мерца и его идеи предоставить такой статус Украине, который бы стал промежуточным этапом на пути к полноценному вступлению в объединение. Формулировка фон дер Ляйен в свою очередь предполагает, что ассоциированный член ЕС никогда не станет полноценным участником сообщества.

Журналисты подчеркнули, что спор из-за терминов обнажил уже существующий конфликт между главой ЕК и Мерцем относительно распределения полномочий при формировании европейской политики.

В конце октября стало известно, что Канада и ЕС создали альянс в сфере внешней политики и безопасности "Канада — ЕС ради будущего".