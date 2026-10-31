Канада и ЕС объявили о создании альянса в сфере безопасности

Евросоюз и Канада сообщили о создании альянса "Канада — ЕС ради будущего" Канада и ЕС объявили о создании альянса в сфере безопасности

Москва31 окт Вести.Канада и Евросоюз создали альянс в сфере внешней политики и безопасности "Канада — ЕС ради будущего", следует из совместного заявления сторон по итогам саммита.

Саммит ЕС-Канада состоялся в Монреале. Стороны договорились об активном партнерстве в сфере безопасности и внешней политики.

...Мы, руководители Канады и Европейского союза, на 21-м саммите в Монреале объявляем о создании альянса Канада — ЕС ради будущего говорится в сообщении

В заявлении не упоминается тема получения Канадой статуса ассоциированного члена ЕС.

Ранее издание Rapporteur писало, что Евросоюз обсуждает предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена, и на саммите ЕС-Канада в Монреале глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вновь предложила Оттаве такую модель.