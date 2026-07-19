Telegraph: цель ударов ВС США по мостам в Иране – изолировать порт Бендер-Аббас

СМИ узнали, зачем США усиленно обстреливают мосты в Иране ракетами Telegraph: цель ударов ВС США по мостам в Иране – изолировать порт Бендер-Аббас

Москва19 июл Вести.Одна из целей регулярных атак американской авиации на мосты в Иране – изолировать портовый город Бендер-Аббас, через который осуществляется примерно половина всей торговли Исламской Республики, написала газета The Telegraph.

В результате бомбардировок уже уничтожены мосты и железнодорожные пути, соединявшие город с другими регионами Ирана, говорится в статье.

Бендер-Аббас также является местом расположения ключевой иранской военно-морской базы, которая обеспечивает контроль над Ормузским проливом.

Газета привела мнение экс-сотрудника Пентагона Майкла Рубина, который считает, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает изоляцию Бендер-Аббаса как "необходимую меру" для восстановления судоходства в Ормузском проливе.

В Пентагоне все больше склоняются к мысли, что, хотят того США или нет, у них нет выбора, если они хотят положить этому (конфликту – прим. ред.) конец цитирует Рубина The Telegraph

Издание указало на возможные нарушения международного гуманитарного права, поскольку Женевские конвенции требуют разграничения военных объектов и гражданской инфраструктуры.

18 июля заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади заявил, что Тегеран прекратил выполнять обязательства по меморандуму с Вашингтоном о прекращении конфликта.