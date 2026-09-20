Bernama: россияне в Малайзии, несмотря на смог, активно голосуют на выборах

Смог в Куала-Лумпуре не помешал россиянам активно голосовать на выборах Bernama: россияне в Малайзии, несмотря на смог, активно голосуют на выборах

Москва20 сен Вести.Россияне в столице Малайзии Куала-Лумпуре, несмотря на смог, активно шли в воскресенье в посольство России, чтобы проголосовать на выборах в Госдуму, сообщает местное информагентство Bernama.

Процесс голосования прошел гладко: сотрудники посольства по очереди регистрировали избирателей и выдавали бюллетени для голосования говорится в сообщении

Как отметил российский посол в стране Наиль Латыпов, в Куала-Лумпуре находится единственный избирательный участок в Малайзии, так как большинство российских граждан проживает в этом городе. Он поблагодарил малайзийские власти за обеспечение мер безопасности.

Голосование свободное и открытое. Мы надеемся, что оно пройдет успешно, в спокойной и благоприятной атмосфере приводит агентство слова Латыпова

К 11 утра местного времени на участке проголосовали почти 100 человек, включая посла и его супругу. Среди проголосовавших оказался 18-летний юноша, который впервые принял участие в выборах.

Более 104 тысяч граждан России за рубежом отдали свой голос на выборах в Госдуму РФ к 12.00 мск, отмечала ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.